亞士厘21總樓面約10萬方呎，大樓標準樓層建築面積約5,500方呎，現時意向呎租約55至67元。建灝地產指，隨著香港與內地通關，加上政府對外的旅遊業推廣，國內商務及遊客人數逐漸回升，而香港具備完善的醫療設備、專業並具經驗的醫療團隊及優質可靠的醫療服務，一向深得國內客人信賴，並且是最為方便快捷的選擇，料國內來港接受醫療服務的需求將會大增，望有利本地醫務所和醫學中心之業務發展。

該集團又指，自通關消息宣佈後，建灝地產集團租務部至今已收到超過100個醫療及醫學美容相關租戶查詢亞士厘21的租務情況，並表示有意選址於亞士厘21擴展業務，全新醫務大樓亞士厘21預計將於今年次季落成，項目現正進行預租。

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