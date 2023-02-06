隨著本港與內地通關，醫療中心隨即加快擴充。建灝地產集團宣佈，旗下位於尖沙嘴全新醫務商業發展項目亞士厘21 (21ASHLEY)，獲一家知名醫學影像診斷集團達成租賃協議，為該廈首宗租務成交，該集團承租項目約半層樓面，佔地超過2000方呎，作為該集團在港第四間分店，將為本港不同專科醫生及求診人士，以最先進的醫學影像技術，提供專業及高質素的醫學診斷服務，包括磁力共振(MRI) 、電腦掃描 (CT)、超聲波 (Ultrasound) 及X光 (X-Ray) 等。
亞士厘21總樓面約10萬方呎，大樓標準樓層建築面積約5,500方呎，現時意向呎租約55至67元。建灝地產指，隨著香港與內地通關，加上政府對外的旅遊業推廣，國內商務及遊客人數逐漸回升，而香港具備完善的醫療設備、專業並具經驗的醫療團隊及優質可靠的醫療服務，一向深得國內客人信賴，並且是最為方便快捷的選擇，料國內來港接受醫療服務的需求將會大增，望有利本地醫務所和醫學中心之業務發展。
該集團又指，自通關消息宣佈後，建灝地產集團租務部至今已收到超過100個醫療及醫學美容相關租戶查詢亞士厘21的租務情況，並表示有意選址於亞士厘21擴展業務，全新醫務大樓亞士厘21預計將於今年次季落成，項目現正進行預租。
其他報道