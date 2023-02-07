麗豪航天城酒店毗鄰香港國際機場，與亞洲國際博覽館及全港最大型的一站式零售餐飲娛樂商業區11SKIES無縫連接，經行人天橋步行前往只需兩分鐘。酒店以中國傳統「五行」概念為主軸，將金、木、水、火和土元素融入酒店每個角落。而酒店其中一大亮點為風景優美的天際平台，可全方位飽覽大嶼山景致，更設有天際健身區、天際跑步徑和有機農場等康樂設施，並設有酒吧。酒店共有五間適合大人和小朋友盡情享樂的遊戲室，以及室外游泳池、自駕遊計劃、登山導覽團，以及度身訂製的瑜伽和冥想活動。

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