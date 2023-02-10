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【陸振球專欄】星資「水向低流」買香港地產
標籤：
陸振球 樓市解碼
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文章日期：2023年2月10日 15:29
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有傳媒報道，荃灣寶豐路住宅地今中午12時截標，據截標現場所見，至少收10份標書，除了大部分為本地發展商參與入標，也有據稱為新加坡背景的財團入標。
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