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財團龍躍頭地申建4091伙涉近218萬呎

政府積極發展新界北區，有財團亦加快區內農地發展，向城規會申請鄰近皇后山邨的農地，改劃為住宅（甲類）用地，擬建4091伙私宅。

據城規會文件顯示，上述地皮位於粉嶺龍躍頭丈丈量約份第83約地段多個分段和毗連政府土地，毗鄰為皇后山邨，地皮面積約39.62萬方呎，大部分為農業用地，財團申請改劃為住宅（甲類）用途，發展地積比率為5.5倍，擬建5幢38至39層高住宅大廈或商住綜合大樓，提供4,091個住宅單位，同時設有100個安老院舍床位，並提供1,348個車位，總樓面約217.9萬方呎。

項目由港裕發展有限公司（Country Rich Development Limited）持有及提出改劃申請，公司董事包括梁潔眉及陶翠芬，據悉，為恒地（0012）或有關人士。資料顯示，上述財團去年4月與政府達成換地協議，原有之19個地段、總面積約25.84萬方呎，完成換地協議後，新批地段佔地約28.52萬方呎，將作住宅發展，涉及7606萬元，以最高可建樓面約53,927方呎，即每方呎樓面補地價約1410元。據悉，項目將建不多於36個單位，且樓高不多於兩層（連同地庫在內），屬低密度發展，平均每伙面積約1500方呎。

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