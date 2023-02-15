文章日期：2023年2月15日 19:01
樓市回暖，有本地名人家族入市，資料顯示，本港老牌建築商正記曾氏家族持有的東半山松柏新邨A座中層1室，實用面積2,363方呎，4房間隔，上周連車位以6,110萬元售出，實呎25,857元，買家以LO, ELIZABETH BO KING作登記，與鷹君集團（0041）主席兼董事總經理羅嘉瑞孻女羅寶瓊名字相同，料為同一人。
新買家今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身份入市。
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