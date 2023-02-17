值得留意，樓價早前跌勢較急的新界西，反彈幅度亦較其他區為大，其中新界西CCL Mass報148.92點，創12周新高，按周升2.01%，升幅是2022年6月(36周)以來、即逾半年最大；新界東CCL Mass報172.65點，創12周新高，按周升0.21%，連升3周共2.65%；九龍CCL Mass報154.59點，為近13周次高，按周跌0.53%，連升2周後回軟；港島CCL Mass報160.67點，按周跌3.76%，指數連升7周，並累升7.3%後出現調整。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.15點，按周跌0.66%；CCL(中小型單位)報158.94點，按周跌0.44%；CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升2周後回軟，但仍為近13周次高；CCL(大型單位)報165.26點，按周跌0.58%，走勢持續一周升一周跌。

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