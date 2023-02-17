通關後樓價走勢反覆。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，反映新春長假期的最新中原城市領先指數CCL報159.99點，按周跌0.46%，但仍為近13周次高，樓價連升2周後回軟，但仍然企穩160點水平。而近8周，CCL六升兩跌，累升2.32%，他表示，新春後樓市氣氛暢旺，成交持續活躍，展望復活節前後CCL重上170點水平，現時相差10.01點或6.25%。
值得留意，樓價早前跌勢較急的新界西，反彈幅度亦較其他區為大，其中新界西CCL Mass報148.92點，創12周新高，按周升2.01%，升幅是2022年6月(36周)以來、即逾半年最大；新界東CCL Mass報172.65點，創12周新高，按周升0.21%，連升3周共2.65%；九龍CCL Mass報154.59點，為近13周次高，按周跌0.53%，連升2周後回軟；港島CCL Mass報160.67點，按周跌3.76%，指數連升7周，並累升7.3%後出現調整。
另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.15點，按周跌0.66%；CCL(中小型單位)報158.94點，按周跌0.44%；CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升2周後回軟，但仍為近13周次高；CCL(大型單位)報165.26點，按周跌0.58%，走勢持續一周升一周跌。
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