moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

CCL新界西樓價按周升2% 逾半年最勁 

通關後樓價走勢反覆。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，反映新春長假期的最新中原城市領先指數CCL報159.99點，按周跌0.46%，但仍為近13周次高，樓價連升2周後回軟，但仍然企穩160點水平。而近8周，CCL六升兩跌，累升2.32%，他表示，新春後樓市氣氛暢旺，成交持續活躍，展望復活節前後CCL重上170點水平，現時相差10.01點或6.25%。

值得留意，樓價早前跌勢較急的新界西，反彈幅度亦較其他區為大，其中新界西CCL Mass報148.92點，創12周新高，按周升2.01%，升幅是2022年6月(36周)以來、即逾半年最大；新界東CCL Mass報172.65點，創12周新高，按周升0.21%，連升3周共2.65%；九龍CCL Mass報154.59點，為近13周次高，按周跌0.53%，連升2周後回軟；港島CCL Mass報160.67點，按周跌3.76%，指數連升7周，並累升7.3%後出現調整。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.15點，按周跌0.66%；CCL(中小型單位)報158.94點，按周跌0.44%；CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升2周後回軟，但仍為近13周次高；CCL(大型單位)報165.26點，按周跌0.58%，走勢持續一周升一周跌。

 

其他報道

將軍澳本月半月破200宗成交 3房佔逾半

銷監局：新盤財務計劃應以書面為準 不應輕信口頭承諾

財團灣仔樂基中心申重建10萬呎商廈

外區換樓客破千萬購第一城3房戶

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款