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財政預算案︱陳茂波：樓市辣招將維持不變 降從價印花稅稅階

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》。陳茂波強調，目前樓市辣招將維持不變。

去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。陳茂波表示，將對從價印花稅（第二標準稅率）作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位，即日生效。

根據今日在憲報刊發的《公共收入保障令》，凡代價款額或價值不超逾300萬，從價印花稅下調至100元。

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