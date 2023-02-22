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新印花稅制 KOKO ROSSO最貴單位可慳5.4萬稅或16%

今日財政司司長陳茂波公布的最新一份《財政預算案》公布，下調首次置業印花稅，除300萬元或以下物業印花稅調整至100元(未調整前，為200萬元以下物業印花稅劃一為100元)外，樓價在1008萬元以下物業均見受惠。若以450萬元物業計，稅率由2.25%(即10.125萬元)調整至1.5%(即6.75萬元)，差距為樓價0.75%(即約3.375萬元)；若以600萬元物業計，稅率則由樓價3%(即18萬元)下調至樓價2.25%(即約13.5萬元)，即新稅制下買家可節省4.5萬元稅款；至於樓價900萬元物業，最新稅率為樓價3%(即27萬元)，較舊稅率3.75%(即33.75萬元)減少6.75萬元。

以折實最高922萬計

若以會德豐周五發售的藍田KOKO ROSSO首批148伙中，售價最貴的一伙、即實用489方呎的6座12樓A室計算，單位定價1047.1萬元，折實921.5萬元，若以舊稅率計，首置買家需付樓價3.75%印花稅，即約34.556萬元，而在新稅制下，買家需付的稅款，首900萬元為27萬元、另加餘下金額的10%，即總稅額為29.15萬元，換言之，買家可節省約5.4萬元稅款或16%。

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