不過，莊錦輝預期，新措施對「甩名」需求會有明顯帶動影響，因聯名「甩名」用樓價一半來計算稅項，對所需付的印稅敏感度會較大。舉例說，600萬元物業甩名後，只需繳付100元印花稅，調整之前是45,000元；而1,000萬元物業，以往印花稅是15萬元，現在僅為約11.2萬元，慳37,500港元。

莊指出，目前樓市正值小陽春，估計會有不少聯名業主「甩名」之後回復首置身分，再購第二層物業。他續指，新措施下所有不動產物業均能受惠，估計200萬至300萬元車位需求會跑贏大市。

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