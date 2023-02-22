對財政司長陳茂波發表新財政預算案，並不撤銷辣招，但就調整印花稅稅率，對此，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝回應指，新措施不會導致住宅需求顯著增加，以900萬元物業計算，經調整後印花稅最多可節省6.75萬元，但相信準買家，不會因為數萬元印花稅而決定是否置業。至於1000萬以上豪宅並未納入減稅範圍，更不會受影響。
不過，莊錦輝預期，新措施對「甩名」需求會有明顯帶動影響，因聯名「甩名」用樓價一半來計算稅項，對所需付的印稅敏感度會較大。舉例說，600萬元物業甩名後，只需繳付100元印花稅，調整之前是45,000元；而1,000萬元物業，以往印花稅是15萬元，現在僅為約11.2萬元，慳37,500港元。
莊指出，目前樓市正值小陽春，估計會有不少聯名業主「甩名」之後回復首置身分，再購第二層物業。他續指，新措施下所有不動產物業均能受惠，估計200萬至300萬元車位需求會跑贏大市。
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