財政預算案最新公布，調整首置印花稅稅階，即日生效。據經修訂後的稅階，購買樓價1008萬元以下物業的買家，所支的首置印花稅均較舊稅階需付之印花稅減少。以樓價900萬元的物業為例，買家由原先需付樓價3.75%的印花稅，減至最新3%，減少6.75萬元或20%。
會德豐藍田KOKO ROSSO及新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第2B期近日先後開價，以上述兩盤首批價單共234伙樓價均低於1008萬元，料即時受惠於新修訂。
KOKO ROSSO 首批88伙，折實售價由554.5萬至898萬元，全數低於900萬元；而該盤於本周五首輪推售的148伙中，最貴的一伙折實價921.5萬元，會德豐常務董事黃光耀稱，KOKO ROSSO即時受惠。
至於昨日開價的NOVO LAND 第2B期，首批146伙，折實價425.51萬元至947.32萬元，當中113伙或77%折實低於900萬元。
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