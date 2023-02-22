整體物業租值跌0.4%

十大屋苑中，6個屋苑在2023/24年度應課差餉租值錄得跌幅，其中四個港島屋苑，即柴灣杏花邨、鰂魚涌康怡花園、太古城及鴨脷洲海怡半島全線報跌，跌幅最大為康怡花園的9%，其次為杏花邨及太古城，分別錄7%及6%的跌幅，海怡半島則跌4%。其他屋苑方面，九龍灣德福花園及紅磡黃埔花園新一年度租值下跌5%及1%，而荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、將軍澳新都城，新一年度租值則維持不變。

寫字樓租值下跌2.7%

非住宅物業方面，以寫字樓物業跌幅最大，2023/24年度租值下跌2.7%，較2022/23年度的跌幅1.2%有所擴大，連續第3個季度錄得跌幅。舖位及商業單位新一年度租值下跌1.6%，2022/23年度則錄0.4%升幅。工業樓宇新一年度租值上升0.8%，屬各類物業中，新一年度租值唯一錄得升幅的物業類型，惟升幅較2022/23年度的1.9%為低。

其他報道

KOKO ROSSO首輪銷售148伙全數受惠新印花稅

【有片：睇樓手冊】KOKO ROSSO攻細單位 鄰近藍田站

星之谷莊錦輝：調低印花稅率 料剌激聯名業主「甩名」復首置身分

財政預算案︱下年度賣地收益料約850億 較今年高約20%

新印花稅制 KOKO ROSSO最貴單位可慳5.4萬稅或16%

逾十年首次調整首置買家稅 即睇買樓要交幾多稅 300萬樓僅交百元 較舊制減99%

會德豐黃光耀: 調低印花稅利中小型單位買家

預算案下調從價印花稅稅階 有利首置者 個別地產股走高 新地現揚2.3%

NOVO LAND第2B期示位料兩日參觀人流量1萬

首置客650萬購爵悅庭1房移民盤

財政預算案︱陳茂波：預計22/23年度財字1398億元

財政預算案︱陳茂波：樓市辣招將維持不變 降從價印花稅稅階

財政預算案︱賣地計劃共12幅住宅地 全年潛在土地供應可建約2.05萬伙

太古城3房1480萬沽 較3個月前高約一成

首置客650萬購爵悅庭1房移民盤