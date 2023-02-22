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全港物業租值升轉跌 康怡按年度大跌9%

去年樓價大跌，據差餉物業估價署資料，按去年10月1日市值租金作評定，全港整體物業在2023/24年度應課差餉租值按年度下跌0.4%(22/23年度為上升0.9%)，在新一年度除工業樓宇外，所有類別物業租值均有所下跌，其中私人住宅新一年度租值跌幅為0.6%(2022/23年度為上升0.8%)，並以實用753至1075方呎中型單位跌幅最大，新一年度應課差餉租值按年度下跌1.1%(2022/23年度為上升0.7%)。

整體物業租值跌0.4%

十大屋苑中，6個屋苑在2023/24年度應課差餉租值錄得跌幅，其中四個港島屋苑，即柴灣杏花邨、鰂魚涌康怡花園、太古城及鴨脷洲海怡半島全線報跌，跌幅最大為康怡花園的9%，其次為杏花邨及太古城，分別錄7%及6%的跌幅，海怡半島則跌4%。其他屋苑方面，九龍灣德福花園及紅磡黃埔花園新一年度租值下跌5%及1%，而荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊、沙田第一城、將軍澳新都城，新一年度租值則維持不變。

寫字樓租值下跌2.7%

非住宅物業方面，以寫字樓物業跌幅最大，2023/24年度租值下跌2.7%，較2022/23年度的跌幅1.2%有所擴大，連續第3個季度錄得跌幅。舖位及商業單位新一年度租值下跌1.6%，2022/23年度則錄0.4%升幅。工業樓宇新一年度租值上升0.8%，屬各類物業中，新一年度租值唯一錄得升幅的物業類型，惟升幅較2022/23年度的1.9%為低。

 

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