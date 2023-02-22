陳又指，現時樓市屬剛性需求主導，以海茵莊園為例，大部份買家為首次置業人士，相信措施有助上車盤買家紓緩負擔，加上息口上升放緩及正常通關之後，預期銷售成績會穩步上揚。

另外，海茵莊園今日正式對外開放2房連儲物房示範單位，予準買家參觀，相關單位屬全盤面積最大的標準戶型，僅設66伙。連裝修示範單位以第2座25樓A8室為藍本，實用面積428方呎、連22方呎的露台及16方呎工作平台。

單位位處高層25樓，外望山景及可遠眺137發展區。單位入口設玄關位，設有鞋櫃及掛勾等設備；客飯廳毗鄰開放式廚房、開則方正，設有電視櫃、細梳化及小餐桌。睡房以走廊連接，加設高架床，下層成為住客的工作空間；儲物房以趟門開關，設計師擺放梳妝枱及衣櫃。

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