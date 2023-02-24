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CCL按周急彈逾2% 逾6年按周最大升幅

具體反映新春長假後首周市況的中原城市領先指數CCL最新報163.33點，創15周新高，按周升2.09%，屬2016年10月以來逾6年按周最大升幅，且升幅幾乎追平之前8周累升2.32%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，現時CCL距離復活節前後目標170點，相差6.67點或4.08%；而2月22日財政預算案宣佈下調從價印花稅稅階，對香港樓價的影響將會在下月中旬公佈的CCL才開始反映。

幾近早前8周2.32%累積升幅

CCL八大指數亦齊升，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.02點，創15周新高，按周升2.42%；CCL(中小型單位)報162.76點，創15周新高，按周升2.40%。豪宅方面，CCL(大型單位)報166.24點，創6周新高，按周升0.59%。

四區樓價本周齊升，港九市區單周顯著上升，接近看齊之前8周累計的升幅。港島CCL Mass報165.89點，按周升3.25%，單周升幅與早前8周累升的3.26%相若；九龍CCL Mass報159.34點，創18周新高，按周升3.07%，而早前8周累計則升3.17%。新界東CCL Mass報174.63點，創15周新高，按周升1.15%；新界西CCL Mass報151.26點，創14周新高，按周升1.57%，連升2周共3.62%。

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