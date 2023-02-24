具體反映新春長假後首周市況的中原城市領先指數CCL最新報163.33點，創15周新高，按周升2.09%，屬2016年10月以來逾6年按周最大升幅，且升幅幾乎追平之前8周累升2.32%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，現時CCL距離復活節前後目標170點，相差6.67點或4.08%；而2月22日財政預算案宣佈下調從價印花稅稅階，對香港樓價的影響將會在下月中旬公佈的CCL才開始反映。