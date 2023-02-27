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置地共享工作間 出租率逾九成

【明報專訊】中環大地主之一的置地，在2021年仍處於疫情下，騰出中環公爵大廈兩層樓面作共享工作空間Centricity Flex，置地公司Centricity主管班立德（Paul Bennett）表示，項目出租率已逾90%，租戶來自不同領域，包括金融及專業服務公司，如發現金融（Discover Financial Services）、Toscafund和國際人力資源顧問公司Argyll Scott等。

班立德指出，Centricity Flex可讓租戶成為置地長期租戶前，率先進駐中環核心區，而置地的長期租戶亦可以因應業務需要，隨時租用Centricity Flex內的設施。

Centricity Flex租期1個月至3年不等

事實上，過去3年受疫情影響，不少大業主將旗下核心區寫字樓變陣，將部分樓面轉作共享工作室，以增加租賃靈活。班立德續稱，隨着中國內地與香港全面通關，商務旅客重返香港，粵港澳大灣區及世界各地的企業對拓展香港市場的意欲亦隨之上升，而這些正面因素將有望進一步帶動市場對靈活辦公空間的需求。

Centricity Flex提供彈性租約，由1個月至3年不等，更設身心健康的配套設施和服務，以及數碼化的工作空間，協助各企應對商業環境及拓展業務。

兩層共涉2.5萬呎樓面

資料顯示，Centricity Flex設於公爵大廈17及18樓全層，總樓面約2.5萬方呎，2021年起啟用，提供約320張寫字枱位置及多個辦公套間，租戶可按需要打通辦公套間，最少需租用約300方呎，可擺放8張寫字枱，而所有辦公套間，除設有上網系統外，亦有獨立茶水間。

[香港地產]

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