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十大屋苑單月成交破300宗 10個月首見

新春過後，加上特區政府調低首置物業印花稅，二手屋苑交投回升，中原地產統計，十大屋苑2月錄得約304宗成交，按月升4.8%，並創10個月新高，亦為近10個月來首次突破300宗成交，其中荔枝角美孚新邨本月錄得51宗成交，按月反彈近6成，平均實呎亦微升至11267元。

中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨全因屋苑呎價仍屬低水，買家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，令交投增加，隨著樓市交投氣氛暢旺，料區內下月二手交投仍舊活躍。

另鰂魚涌康怡花園2月錄得21宗成交，按月升16.7%，平均實呎15033元，按月跌3.1%，康怡及鰂魚涌區錄得76宗成交，創近2年單月成交量新高。

新界區方面，中原地產區域營業董事黎宗文表示， 沙田第一城2月錄得42宗成交，與上月43宗成交量相若，平均實呎約15519元，按月升8.8%。沙田、大圍2月至今錄得175宗成交，成交量創疫情後新高，近日市況轉旺，市場累積多時的購買力釋放，甚至需追價入市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地與香港全面通關，口罩令亦取消，本港正踏上復常之路，加上加息步伐放慢及預算案減首置印花稅等利好消息，發展商亦看準時機加快推盤步伐，一二手成交暢旺，買家恢復入市信心。

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