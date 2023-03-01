主要反映今年1月樓市表現的2月份整體樓宇買賣登記量，升至近期新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄5,969宗，總值438.96億元，較1月的4,427宗及324.95億元，分別上升34.8%及35.1%。宗數創2022年6月6,290宗後的8個月新高，金額創2022年8月916.0億元後的6個月新高。整體買賣連升兩個月，並重上接近6000宗水平。