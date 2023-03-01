主要反映今年1月樓市表現的2月份整體樓宇買賣登記量，升至近期新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄5,969宗，總值438.96億元，較1月的4,427宗及324.95億元，分別上升34.8%及35.1%。宗數創2022年6月6,290宗後的8個月新高，金額創2022年8月916.0億元後的6個月新高。整體買賣連升兩個月，並重上接近6000宗水平。
黃又稱，上述數字主要反映今年1月期間中港恢復通關，市場氣氛轉旺，買家提早於新春前入市，帶動整體交投向上。新春後季節性旺市持續，上月初美國進一步放緩加息步伐，政府下調從價印花稅等消息，有利樓市發展，估計3月份登記數字有望迫近7,000宗。
二手私人住宅方面，2月份錄3,302宗，總值261.9億元，較1月的2,454宗及230.7億元，分別上升34.6%及13.5%。宗數創2022年5月4,304宗後的9個月新高，金額創去年6月276.3億元後的8個月新高，顯示1月份新春前二手交投明顯轉趨活躍。新春過後，樓價回升，二手市況明顯升温，預期3月份二手登記可以重上四千宗水平。大型屋苑方面，上月荔枝角美孚新邨錄48宗買賣登記(共3.07億元)、嘉湖山莊錄46宗(共2.37億元)、沙田第一城錄43宗 (共2.59億元)及太古城錄33宗(共3.57億元)。
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