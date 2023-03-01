moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

中原辦深圳購房節 3月啟動

香港與內地恢復全面通關，估計港人北上置業的熱潮將再現；為迎接新商機，香港中原、深圳中原將聯手舉辦「深圳購房節」，3月正式啟動。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，之前3年內地封關及嚴格封控下，但疫情下港人北上置業意欲未減，中原地產期內仍促成不少港人內地置業的成交，而北上買家以退休人士為多，買房目的主要用作退休養老，亦有部分用作渡假等，樓價範圍以120萬元至300萬元人民幣最熱選。隨著全面通關，每周接獲查詢增至約100個，相比封關時「零查詢」的情況明顯反彈。

為應付市場需求，中原地產於香港的4個大灣區展銷廳已經重開，透過香港及內地網絡，展開線上、線下推廣，包括組辦睇樓團北上了解內地城市實況、參觀樓盤、附近一帶的基建和配套等，早前已率先舉辦了兩團睇樓團，每團客戶人數約20人，分別前往珠海、中山實地考察，亦成功促成2宗成交。此外，中原地產加強深港聯動，即時啟動深圳購房節，與9個深圳發展商合作。

另中原地產 (中國內地) 副總裁兼深圳中原董事總經理鄭叔倫指，據深圳市住建局披露，2022年深圳一、二手住宅合計成交約5.6萬套，其中一手成交34,441套，二手21,701套，合計56,142套，比2021年同期少4成，成交量為15年来新低，特别是二手成交量，全年只有2萬多套。樓價方面，中原大灣區指數，反映大灣區內11個城市的樓價最新走勢。指數於2022年全年下跌8.3%，當中深圳錄雙位數跌幅，共12.1%，跌幅是第二大。

不過，踏入2023年後，無論是經濟發展方向、房地產政策調控、乃至疫情防控措施，全部開始轉向。房地產市場最黑暗的時期，相信已經過去。

 

其他報道

Bal Residence錄超額認購 代理料本月一手成交2800宗

上月整體樓宇買賣登記逼6000宗 創8個月新高

青衣上月近120宗二手成交 創10年同期新高

黃心穎110萬購鯉灣天下車位 上手持貨6年蝕四成離場

睿峰三房1442萬沽 呎售2.25萬

元朗雨後下周開價 約九成單位受惠首置新稅階

雨後示位首曝光 僅小量兩房設明廁

信置兩盤連沽兩伙 吸金近4800萬

將軍澳2月367宗二手成交 Parkside四房8年帳賺五成 

有片丨觀塘Bal Residence主打一房 起居方便

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款