香港與內地恢復全面通關，估計港人北上置業的熱潮將再現；為迎接新商機，香港中原、深圳中原將聯手舉辦「深圳購房節」，3月正式啟動。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，之前3年內地封關及嚴格封控下，但疫情下港人北上置業意欲未減，中原地產期內仍促成不少港人內地置業的成交，而北上買家以退休人士為多，買房目的主要用作退休養老，亦有部分用作渡假等，樓價範圍以120萬元至300萬元人民幣最熱選。隨著全面通關，每周接獲查詢增至約100個，相比封關時「零查詢」的情況明顯反彈。
為應付市場需求，中原地產於香港的4個大灣區展銷廳已經重開，透過香港及內地網絡，展開線上、線下推廣，包括組辦睇樓團北上了解內地城市實況、參觀樓盤、附近一帶的基建和配套等，早前已率先舉辦了兩團睇樓團，每團客戶人數約20人，分別前往珠海、中山實地考察，亦成功促成2宗成交。此外，中原地產加強深港聯動，即時啟動深圳購房節，與9個深圳發展商合作。
另中原地產 (中國內地) 副總裁兼深圳中原董事總經理鄭叔倫指，據深圳市住建局披露，2022年深圳一、二手住宅合計成交約5.6萬套，其中一手成交34,441套，二手21,701套，合計56,142套，比2021年同期少4成，成交量為15年来新低，特别是二手成交量，全年只有2萬多套。樓價方面，中原大灣區指數，反映大灣區內11個城市的樓價最新走勢。指數於2022年全年下跌8.3%，當中深圳錄雙位數跌幅，共12.1%，跌幅是第二大。
不過，踏入2023年後，無論是經濟發展方向、房地產政策調控、乃至疫情防控措施，全部開始轉向。房地產市場最黑暗的時期，相信已經過去。
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