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新地郭炳聯：洗衣街項目打造九龍新地標 銳意成中九龍消費核心

新地（0016）以低於市場下限47.29億元、每呎樓面價3103元，中標旺角洗衣街巨無霸商業項目；新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團一直秉承「以心建家」信念建設香港，對香港的前景充滿信心，是繼去年11月投得西九文化區藝術商業大樓後，再次以行動投下信心一票。

他續指，隨著本港經濟踏上復蘇之路，集團把握機遇，投得這項極具標誌性的大型商業項目，將與集團經營20多年的新世紀廣場項目，發揮巨大協同聯動作用，並幫助推動香港繼續向前發展。

郭炳聯指出，新項目樓面面達152萬方呎，樓高達320米，將是繼集團同系九龍站環球貿易廣場（ICC）後，全九龍第二最高地標式商業大廈，項目會興建連接旺角東站新世紀廣場 MOKO 的行人通道，發揮聯動效益，連同新世紀廣場的120萬方呎樓面，兩個項目合起來共提供超過270萬方呎商業樓面，會成為旺角區最大型的地標式寫字樓商場組合，更是中九龍商業、零售購物和旅遊消費核心。

他續指，新項目頂層設區內唯一的公眾觀景台，以及大量綠化休閒空間，可為旺角區市民與遊人，提供嶄新消閒體驗；項目更設公共運輸交匯處以及優化行人及車路安排，可大大改善目前區內交通狀況，並透過接駁東鐵旺角站與項目周邊行人天橋網絡，將港鐵旺角東站、港鐵荃灣線及觀塘線的旺角站無縫連接，大大方便區內行人的通達性。

郭續指，接連旺角東站將盡享與內地全面通關後的龐大商機；新地以擅長的「公共交通導向模式」（ TOD）發展該大型綜合項目，充份發揮項目得天獨厚的交通網絡。

項目將設有巴士、小巴和過境巴士總站，駁通全港各區以至大灣區城市，新地將根據租戶和顧客的出行習慣和需要，完善項目的行人、車路安排 ，而經重新規劃的大型公共運輸交匯處，將可疏導旺角區車流，改善積弊已久的交通擠塞問題，方便公眾出行和暢遊旺角。

項目亦會提供800個車位，連同新世紀廣場約400個車位，滿足區內辦公及消費者的駕駛需要。

此外，項目將興建數條行人天橋，連接附近車站和建築物，完善區內行人網絡；又會興建社區會堂和社會服務設施，惠及區內居民。

項目預計2030年落成。

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