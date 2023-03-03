值得一提，遠展上月21日提交相關申請，提交申請前不足一周，嘉里（0683）以14.388億元中標荃灣寶豐路住宅地，該地可建樓面約31.4萬方呎，每方呎樓面地價4,578元。另發展局在上周年度賣地計劃中，指今年第二季將推售麗城花園後方的一幅地皮，將作首置上車盤之用，而是次改劃申請地皮亦鄰近首置地。

據城規會文件顯示，申請地點油柑頭丈量約份第354約地段第164號餘段、第175號及第232號餘段（部分）和毗連政府土地，鄰近油柑頭配水庫，地皮前方屯門公路，地皮面積約6.5萬方呎，申請人擬以4.5倍作發展，擬建3幢26至27層高的住宅大廈，提供518伙。

另項目中提供3.25萬方呎的社福設施，包括安老院舍（100 個服務名額）及 長者日間護理單位（30 個服務名額）及體弱長者家居照顧服務中心，整個項目總樓面約26萬方呎，預計總人口約1,550人。

申請人表示，申請能配合政府施政報告的房屋政策和滿足本港的房屋需求，亦與與政府通過檢視「綠化地帶」以增加房屋供應的倡議相一致。

其他報道

年運工業大廈底價11.28億拍出 料與毗鄰地盤合併建商廈

青衣上月約119宗成交 兩年來單月新高

啟德跑道商業地估值 每呎低見1500元