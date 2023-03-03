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即時地產新聞

CCL連升2周累升2.65% 創4個月新高

新春後二手樓價持續上升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報164.23點，創16周、即約4個月新高，按周升0.55%，連升2周共2.65%。今周四大整體指數CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊升2周，為2022年5月以來首見。反映新春後季節性旺市，二手成交持續活躍，樓價升勢明顯。

CCL谷底反彈 10周累升逾5%

黃又稱，上周CCL升幅擴大，今周升幅收窄，樓價升幅忽大忽小，但走勢繼續向上。CCL距離短期目標170點，僅相差5.77點或3.51%，相信復活節前後達到。3月1日起政府撤銷口罩令，對香港樓價的影響將會在3月下旬公佈的CCL才開始反映。

四大指數齊升兩周 去年5月首見

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.16點，創18周新高，按周升0.70%，連升2周共3.13%。CCL(中小型單位)報163.66點，創18周新高，按周升0.55%，連升2周共2.97%。CCL(大型單位)報167.15點，創11周新高，按周升0.55%，連升2周共1.14%。

以樓價谷底回升近10周計，CCL累升5.03%，CCL Mass升5.99%，CCL(中小型單位)升6.02%，CCL(大型單位)升0.62%。四區方面，港島升8.15%，九龍升7.87%，新界東升4.06%，新界西升2.50%。港九市區樓價升幅明顯跑贏大市及新界兩區。

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