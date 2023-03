本月整體新盤成交撲向640宗之際,永泰地產(0369)旗下已屆現樓的屯門OMA by the Sea,3月至今暫售兩伙、吸金約1959萬元;今天新售出1伙兩房連套海景單位,為第1座16樓A1室,實用面積828方呎,成交金額1247.4萬元、實呎1.5萬元。OMA by the Sea日前亦以招標形式,售出1伙頂層連天台特色戶,成交價711.7萬元。