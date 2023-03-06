定價及利率不確定或導致2023年部署的總資本金額持續下降，但受訪投資者指出，央行政策只是令投資活動暫停而不是撤離，故長期的投資情緒依然樂觀。根據仲量聯行的分析，58%的受訪者認為，基準利率需要下調50至100個基點才能令投資活動回升。 因此，大約 60% 的受訪投資者預計，2023年的交易量將從2022年投入亞太區地產的1290億美元低基數進一步下降，符合仲量聯行《2023亞太區展望》中適度下降5%至10%的預測。

事實上，利率對物業投資的影響，可反映在最近新地（0016）以極低價投得旺角洗衣街地皮的例子，就如中原地產老闆施永青所言，當發展項目的融資成本要5%，但現時商業項目收租回報率僅得3%，有關發展屬negative carry (倒貼)交易，你還會出高價投地嗎？

陸振球

明報投資及地產版主編

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