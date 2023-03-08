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TOWNPLACE WEST KOWLOON最快下半年招租

繼中西區TOWNPLACE SOHO及堅尼地城 TOWNPLACE KENNEDY TOWN後，新地（0016）住宅租賃品牌「TOWNPLACE 本舍」再添新項目，位於西九龍的長沙灣荔盈街10號，最新命名為「TOWNPLACE WEST KOWLOON」，最快今年下半年招租。

採長短租賃酒店混合模式

新地指，TOWNPLACE WEST KOWLOON創新引入「Aparthotel」的概念，採長短租賃酒店混合模式，短至日、長至月的彈性租期，配合酒店服務選擇，為租客制定個人化高質生活提案，再加上項目坐擁維港海景的酒店設施，全方位打造專為年輕才俊而設的高質租住體驗。該集團又指，隨着政府全力發展西九綜合商業區，新地旗下廣深港高鐵西九龍站上蓋大型綜合商業項目預計2025年內落成，項目提供約260萬方呎甲級寫字樓，將與毗鄰的環球貿易廣場（ICC）發揮聯動效益，貫通內地主要城市與世界各地，帶動西九成為香港以至大灣區內集商業、零售、文化、娛樂和交通於一體的綜合樞紐。

2017年新地逾50億奪標 膺全港最貴酒店地

項目亦與國際及本地知名品牌合作，為租客提供專屬品牌體驗活動，期望為志同道合的朋友提供機會，甚至成為生意合作伙伴，打造充滿機遇及引發無限可能性的TOWNPLACE Community。

資料顯示，上述項目位於長沙灣荔盈街10號，新地2017年以破紀錄的50.6億元投得酒店地皮，以項目可建樓面37.4萬方呎計，每方呎樓面地價高達1.35萬元，為本港歷年最貴純酒店官地。新地2019年2月獲城規會准建1幢25層高的綜合酒店大樓，包括地庫及空中花園樓層，地下至2樓為零售及餐飲設施，提供975間酒店房間。

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