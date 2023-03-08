新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期首輪銷售開紅盤後，長實（1113）及新地合作的屯門飛揚第2期，開售部署進入直路；長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚第2期將於24小時內上載樓書，並部署下周開價，首批料不少於80伙，亦會開放全新示範單位，為2房梗廚有裝修示範單位。
楊桂玲續指，飛揚第2期首推單位，料60%為1房戶，當中包括5座望欣澳海景的單位；集團將採「以量行先」策略推盤。她認為，本港和內地全面通關，本港開始復常、政府寬減首置印花稅稅階，有助釋放購買力。
飛揚2期設400伙，位處第3座、5座，當中1房、2房戶佔約90%；1房實用263至284方呎、提供220伙，佔項目55%；2房實用462至485方呎、提供140伙，佔項目35%；3房設40伙，實用722方呎，佔項目約10%，當中1房戶不設露台，2房戶均為梗廚設計。
另中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示， 新盤市場3月迄今累錄約665宗成交，料全月一手成交可達2500宗至2800宗，料創28個月新高。
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