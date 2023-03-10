反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報164.59點，按周升0.22%，創17周新高，並連升3周共2.88%。本周公布數字具體反映2月中旬、即政府公布財政預算案前一周市況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，最新數字反映財政預算案前夕，樓價升幅收窄，但升勢仍然持續。他預計，2月下旬起利好利淡消息交錯，預期樓價上升方向未變，走勢反覆向上，復活節前後CCL短期目標170點，現時相差5.41點或3.29%。