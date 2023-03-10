反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報164.59點，按周升0.22%，創17周新高，並連升3周共2.88%。本周公布數字具體反映2月中旬、即政府公布財政預算案前一周市況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，最新數字反映財政預算案前夕，樓價升幅收窄，但升勢仍然持續。他預計，2月下旬起利好利淡消息交錯，預期樓價上升方向未變，走勢反覆向上，復活節前後CCL短期目標170點，現時相差5.41點或3.29%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.09點，為近19周次高，按周微跌0.04%，連升2周後回軟；CCL(中小型單位)報163.69點，創19周新高，按周升0.02%，連升3周共2.99%；CCL(大型單位)報169.14點，創16周新高，按周升1.19%，升幅22周以來最大，連升3周共2.35%。
本周四區樓價二升二跌，新界兩區上升，港九市區回軟。新界東CCL Mass報176.58點，創17周新高，按周升1.1%，新界東樓價連升6周共4.98%；新界西CCL Mass報151.28點，創16周新高，按周升0.71%。港島CCL Mass報167.51點，為近17周次高，按周跌0.46%；九龍CCL Mass報160.28點，為近20周次高，按周跌0.84%，港島及九龍樓價同樣連升兩周後回軟。