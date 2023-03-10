韓指出，啟德跑道區6552號項目(承豐道22號、提供566伙)，擬第二季初推出，主打3房、4房大單位，涉566伙；另承豐道18號(跑道區6554號)、承豐道19號(跑道區6576號，去年已獲批預售樓花同意書)，分別提供2060伙和1590伙。另外，MIAMI QUAY II亦擬今年內登場，提供571伙，並已獲批預售樓花同意書。

此外，港島東THE HOLBORN、西半山CAINE HILL，即將交樓並會以現樓形式推售餘貨。韓家輝表示，樓價已從低位反彈4%，隨着通關效應下，相當看好後市。

另美聯即日至本月31日期間，推出「至IN至潮家電禮券」，凡購入指定恒基（二）部旗下12個指定新盤，包括THE HOLBORN，CAINE HILL、天后維峯．浚匯、西區藝里坊系列、大角嘴利奧坊系列等，可以先到先得形式獲贈5萬元家電禮券，名額10個。