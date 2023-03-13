今次活動將於3月23日至4月2日舉行，透過20位張國榮生前好友、工作伙伴、本地及海外歌影迷相遇的故事其中在3月31日會舉辦分享會，邀請到張國榮好友、工作伙伴、資深歌影迷及「後榮迷」細訴經歷，屆時歌手曾比特亦會現場演繹經典名曲；活動期間現場430吋大電視，播放20個哥哥的經典作品片段及由逾3,000張「與哥哥相遇」相片組成。為讓大眾可參與活動其中，顧客可憑捐款或以S+ REWARDS 點數，參與製作現場的實體巨型馬賽克張國榮相片，完成後將會獲贈紀念相片一張。

同時，活動亦特製一套四款以哥哥經典作品為設計的刺繡燙布貼，供顧客換領作留念。眾所周知，哥哥非

常喜愛打麻雀，曾與好友舉辨「Leslie Cup 國榮盃」，並由蘇施黃奪得冠軍贏得此盃。此外，在指定日子更設有「導讀團」，由資深「哥迷」與參加者一同細閱張國榮絕版刊物及珍藏。

現場亦有一幅以無限符號「∞」設計、象徵著永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆，載滿了由世界各地歌影迷投票選出、最具代表性的哥哥作品，包括經典歌曲「風繼續吹」、「MONICA」、「追」、「為妳鍾情」等等；影視作品如「阿飛正傳」、「霸王別姬」、「英雄本色」等。