矽谷銀行出事，主要因購入大量美國國債，但隨美國大手加息令到債價大跌，以至矽谷銀行錄得重大虧損，引發擠提，終由政府接收銀行，巿場憂慮事件只是冰山一角，或會掀起美國的銀行倒閉潮，火燒連環船。

有趣的是，美國國債一向被視為無違約風險，但息口上升，債價也會大跌，令持債機構面對嚴重損失，而持有這些機構股票的人士，便會受牽連，而更弔詭的是，當出現矽谷銀行事件後，資金為了避險又竟湧去買美債，以至之前美國10年債息一度彈升至4厘以上，矽谷銀行爆煲後，反而急回至3.7厘以下，而利率期貨反映，之前巿場預期聯儲局有近六成機會本月加息半厘，但現在已無人預期會加息半厘。

或許，矽谷銀行事件會暫時紓緩供樓人士對美國繼續大幅加息的憂慮。

陸振球

明報投資及地產版主編

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