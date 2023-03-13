張子存指出，雖然內地買家短期內未必立刻來港入市，而購買力主要來自本地及居港的「新香港人」；據美聯物業數據顯示，以姓名推算，去年第4季相信為「新香港人」的買家，佔整體成交11%，而自2012年第三季以來，首次重返雙位數水平，創11年來的季度新高；由於去年第4季尚未通關，所以「新香港人」為這類具內地背景的買家的主力。

張續指，在全面通關、放寬防疫政策與「搶人才」措施的配人口下，具內地背景買家對本港樓市的購買力將大大釋放，加上本港樓價仍未重返高位，亦構成這類人士入市的誘因；事實上，港府致力推出「搶人才」措施，為本港注入新人力及資金，尤其新推出的「高才通」計劃，預計各項措施可每年吸引4.5萬名精英來港，為香港補充近12萬人口，料專才多為內地來港，將為租買帶來新動力。