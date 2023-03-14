樓市交投氣氛持續活躍之際，美聯研究部綜合土地註冊處資料顯示，據已知上手購入價的二手私宅買賣登記註冊個案，並扣除已知內部轉讓、特殊成交個案等計算，2月私宅帳面獲利比率約84.3%，是去年10月錄87.7%後，創4個月來的新高。由於註冊個案屬滯後數據，2月註冊個案主要反映1月具體市況，而自2月6日香港與內地正式全面通關後，樓市價、量齊升，料帳面獲利比率將進一步上升。
美聯首席分析師劉嘉輝指出，若以2月帳面獲利個案按持貨年期劃分，當中持貨逾10年至15年的佔比最多，達33.4%；持貨15年、與持貨逾5至10年相同，各錄約30.6%；由於持貨10年以上一般可獲利離場，加強業主沽貨誘因；反觀，餘下約5.4%為持貨5年或以下，相信因近年樓價高位回落，加上受制於3年額印稅SSD辣稅下，除急於沽貨外，難以吸引持貨年期較短的業主離場，成持貨5年或以下佔比偏低的原因。
若以18區劃分，2月私宅帳面獲利宗數最多為將軍澳、西貢區，錄238宗，獲利比率約86.5%；其次為沙田，錄209宗，獲利比率約85.7%；緊隨其後為荃灣，錄194宗，獲利比率約90.2%；至於東區、元朗分別錄164宗及124宗，獲利比率約83.7%及83.2%。