8個月來首個鐵路上蓋盤

對上開價的鐵路上蓋新盤，要數到去年7月推出的信置等日出康城站上蓋凱柏峰II，首批折實均呎18378元。據代理資料顯示，何文田大部分屋苑近期二手均呎介乎1.8萬至2.1萬元，而毗鄰瑜一的豪宅屋苑天鑄近期二手均呎則約為3.5萬元。若與去年恒地（0012）開售的啟德THE HENLEY II、首批折實均呎2.43萬元比較，瑜一與啟德新盤呎價相若。

瑜一第1B期首張價單涵蓋6伙1房戶、33伙2房戶、及11伙3房戶，實用面積336至941方呎，價單售價925.7萬至3067.9萬元，價單呎價25,706元至32,603元。發展商提供最高15%直減折扣，折實售價786.84萬至2607.71萬元，折實呎價21,850元至27,712元。入場單位為3B座19樓E室，實用面積336方呎，1房間隔，折實價786.84萬元，折實實呎23,418元。

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