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曾華倩兄4630萬連掃跑馬地兩伙豪宅

樓市氣氛回暖，市場續有名人入市。康健國際（3886）執行董事及副主席、藝人曾華倩兄長曾華德及其妻，近日先後以共4630萬元連購兩個跑馬地單位，並付約695萬元辣稅。

付近700萬元辣稅入市

當中包括跑馬地冬青道友園一個實用1073方呎高層A室，3房1套間隔，連車位成交價2450萬元，實呎22,833元，售價及呎價均為項目新高，該物業樓齡約44年，單位由曾華德及其妻聯名購入，需付樓價15%印花稅，涉367.5萬元。原業主為羅旭龢家族後人，2014年1940萬元購入，帳面賺510萬元或26%。另外，曾華德及其妻本月初亦向嘉里（0683）以2180萬元購入同區，由租轉賣的THE ASTER一個實用698方呎高層D室，2房1套間隔，實呎31,232元，需付樓價15%、即327萬元雙倍印花稅。

寶翠園「2房半」重上2000萬大關

其他屋苑近日亦錄大額成交。中原分行經理黃新利稱，西環寶翠園3月暫錄8宗成交，已追平上月全月8宗水平。其中，屋苑6座高層B室，實用776方呎，2房及儲物房間隔（俗稱2房半間隔），以2050萬元易手，實呎26,418元，為屋苑自去年7月後，2房半同類單位成交價首重上逾2000萬元水平。原業主2008年1150萬元買入，帳面獲利900萬元或78%。

馬鞍山銀湖．天峰上月全月錄得8宗成交，本月暫錄4宗，其中3宗成交價均超過1500萬元。中原資深區域營業經理胡耀祖稱，屋苑6座低層B室，面積1856方呎，4房連雙套連工人套房間隔，以2420萬元易手，實呎13,039元，為屋苑去年9月後成交價新高，原業主2010年1607萬元購入，帳面升約813萬元或約51%。此外，美聯助理區域經理陳少鴻表示，銀湖．天峰7座中層A室，實用999方呎，3房1套連雙士多房間隔，享海景，1560萬元成交，實呎15,616元；同類7座中層A室，實用999方呎，3房1套雙士多房間隔，去年12月曾以1270萬元易手，相隔3個多月，成交價反彈290萬元或23%。原業主2010年962萬元購入，帳面升598萬元或62%。

 

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