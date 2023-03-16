新界西北新盤短兵相接搶攻市場，繼屯門NOVO LAND 第2B期、及元朗雨後推出市場後，新界西北再有新盤開價。長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路飛揚第2期，樓花期約22個月，今日公布首批88伙價單，折實均呎12,509元，屬2020年5月永泰（0369）屯門OMA BY THE SEA 首批折實均呎12,548元後，青山公路近3年來首批折實均呎最平新盤。
今批開價較去年6月推出的飛揚第1期首批15,050元低近17%；同時，比NOVO LAND 第2B期上月首批13,288元低近6%。長實集團執行董事趙國雄形容，是次開價屬「深水炸彈價」，希望幫助市民置業。長實營業部助理首席經理楊桂玲則指，第2期單位座向及景觀與第1期有別，是次亦有因應市況調整售價。她續指，將於本周六對外開放示範單位及收票，最快下周開售，不排除首輪盡推全期400伙。
首批涵蓋51伙1房戶、32伙2房戶、及5伙3房戶，集中於第5座，實用面積由266至722方呎，價單定價361.1萬至1113.1萬元，價單呎價12,990元至16,438元。發展商為1房及2房戶提供最高15%折扣、3房單位則最高可享17%，折實價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價11,042元至13,972元。
首批入場單位為5座1樓H室，實用面積266方呎，1房間隔，折實價306.9萬元，折實呎價11,538元。如果以新厘印費計算，首置買家只需付約7000元厘印費便可上車。值得留意，除上述直減折扣外，發展商亦為採用建築期付款的買家提供1.5%或2%現金回贈。
其他報道