moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時地產新聞

規劃署不反對九展改建3幢商廈 料明日獲批

億京及資本策略（0497）在2021年斥資逾百億元向合和購入九龍灣國際展貿中心，隨即向城規會申請重建為3幢商廈及工業展覽館，涉約177.47萬方呎，與現有發展的總樓面相同。城規會明日將審理有關申請，規劃署認為改劃與周邊發展沒有不相容，亦沒有對視覺、交通及通風等帶來負面影響，不反對其申請，料可獲批。

資料顯示，申請地點位於九龍灣展貿徑1號，地盤面積約23.98萬方呎，億京等擬以不多於地積比率約7.4倍發展，計劃興建3幢樓高23至25層高的商廈，建築物高度限制由現時的100米（主水平基準以上．下同），放寬40%至最高140米，其中第1及2座商廈相連設計，第3座商廈為獨立商廈，並與第1及2座有不少於30米的樓宇間距。

項目的3幢商業大廈設有3層平台層，將作為工業展覽及商業零售，其中一層為平台花園及兩層地下層為停車場及機電設施之上。另按地契顯示，項目將設12.15萬方呎「與展覽/與貿易有關用途的工業展覽館」，並將提供664個車位。整個發展總樓面約177.47萬方呎，與現有發展的總樓面相同。值得留意，九龍灣國際展貿中心是近年熱門活動及表演場地，內裡設多個表演場館如匯星、Music Zone等。

 

其他報道

瑜一最快周末加推 4房招標發售

長實趙國雄：樓價波幅太大對發展商買地沒好處

香港晨曦會899萬購九龍灣工廈單位

加拿大移民回流客千萬購天晉2房戶

傳呂麗君晉環單位撻訂 路勁：暫未錄得撻訂或取消交易

【話你知】飛揚逾3年半前每呎近5000元完成補價

飛揚2期折實均呎1.25萬 青山公路近3年最平

逾60年樓保祿大廈3房2980萬沽 實呎2.15萬

維景灣畔3房反價成交 1048萬沽 高3日前同類逾7%

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款