億京及資本策略（0497）在2021年斥資逾百億元向合和購入九龍灣國際展貿中心，隨即向城規會申請重建為3幢商廈及工業展覽館，涉約177.47萬方呎，與現有發展的總樓面相同。城規會明日將審理有關申請，規劃署認為改劃與周邊發展沒有不相容，亦沒有對視覺、交通及通風等帶來負面影響，不反對其申請，料可獲批。
資料顯示，申請地點位於九龍灣展貿徑1號，地盤面積約23.98萬方呎，億京等擬以不多於地積比率約7.4倍發展，計劃興建3幢樓高23至25層高的商廈，建築物高度限制由現時的100米（主水平基準以上．下同），放寬40%至最高140米，其中第1及2座商廈相連設計，第3座商廈為獨立商廈，並與第1及2座有不少於30米的樓宇間距。
項目的3幢商業大廈設有3層平台層，將作為工業展覽及商業零售，其中一層為平台花園及兩層地下層為停車場及機電設施之上。另按地契顯示，項目將設12.15萬方呎「與展覽/與貿易有關用途的工業展覽館」，並將提供664個車位。整個發展總樓面約177.47萬方呎，與現有發展的總樓面相同。值得留意，九龍灣國際展貿中心是近年熱門活動及表演場地，內裡設多個表演場館如匯星、Music Zone等。
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