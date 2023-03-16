戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，中港兩地正式通關，市場氣氛轉好，買家對後市的信心增強，促使部分準買家加快入市決定，把握機會在樓價被推高前趁低吸納。事實上，最近詢價量和睇樓量亦已從上年低位反彈。另一方面，政府於最新一份《財政預算案》宣布擴闊住宅從價印花稅稅階，細價盤首置買家即時受惠，預料1000萬以下的中小型單位最受追捧。隨著利好因素出台，將有助刺激樓市交投，相信發展商亦將加快推盤步伐。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明稱，據政府最新數據，整體住宅物業價格結束連續7個月的跌勢，年初至今微升 0.6%，雖然仍比2021年高峰低超過15%，但可見樓價有支持，各類市場的樓價均錄得明顯升幅，個別屋苑更現「小 V 型反彈」，當中代表細價盤市場的沙田第一城呎價按季攀升20%；而代表中價市場的太古城按季則錄得11.3%的明顯升幅。受息口上升及股票市場動盪等因素影響，這些受歡迎屋苑的呎價在去年下半年跌幅曾一度擴大，甚至比大市跌得深，但在中港通關等利好因素刺激下，它們的反彈能力亦最爲強勁，部分業主態度已轉趨強硬。至於豪宅市場方面，由於業主普遍持貨能力較高，去年樓價波幅相對較少，加上涉及金額較大，升勢亦普遍較慢，代表豪宅市場的貝沙灣按季升5.3%。

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