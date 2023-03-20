今年隨著內地與本港恢復通關，本港已全面復常，訪港旅客增加，零售市場有支持，不過，據差估署資料顯示，多個核心區商舖新一年度（2023/24）的租值持續下跌，其中曾被喻為全球最貴地段的銅鑼灣羅素街，商舖租值全線下挫，按年跌幅由約20%至近40%，大部分商舖的租值更已連續4個年度錄得下跌，個別更連跌5個年度，累瀉75%，非常驚人。
一度為全港舖王、由英皇（0163）持有的羅素街20號地舖，面向時代廣場，面積1,000方呎，最新租值僅300萬元，較本年度的租度486萬元，按年跌38%，是連續第5年度錄得下跌。該舖2018/19年度的租值曾高見1,248萬元，即來年度租值在5年間蒸發75%租值。
同一條街一個逾1.5萬方呎的巨舖、位於羅素街2至4號Plaza 2000廣場地下至3樓，過去曾由意大利高級品牌PRADA以月租900萬元租用，該舖在來年度的租值為2696.4萬元，按本年度的3468萬元，按年跌22%，該舖的最高租值在2019/20年度錄得，為7200萬元，即下年度租值較高位回落4,503.6萬元或63%。
值得留意，有關數據只反映去年10月市況，尚未反映近月通關、零售市況回暖的市況。
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