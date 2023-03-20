一度為全港舖王、由英皇（0163）持有的羅素街20號地舖，面向時代廣場，面積1,000方呎，最新租值僅300萬元，較本年度的租度486萬元，按年跌38%，是連續第5年度錄得下跌。該舖2018/19年度的租值曾高見1,248萬元，即來年度租值在5年間蒸發75%租值。

反映去年10月未通關市況

同一條街一個逾1.5萬方呎的巨舖、位於羅素街2至4號Plaza 2000廣場地下至3樓，過去曾由意大利高級品牌PRADA以月租900萬元租用，該舖在來年度的租值為2696.4萬元，按本年度的3468萬元，按年跌22%，該舖的最高租值在2019/20年度錄得，為7200萬元，即下年度租值較高位回落4,503.6萬元或63%。

值得留意，有關數據只反映去年10月市況，尚未反映近月通關、零售市況回暖的市況。

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