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K11 MUSEA展出逾160件世界級藝術品

新世界（017）旗下尖沙嘴K11 MUSEA第三度舉辦Art Karnival，即日起至5月14日期間，大部份展品將免費供公眾觀賞，而該商場亦共展出超過160件世界級藝術品，焦點作品包括已故著名雕塑家 Phyllida Barlow於2017 年創作的《無題：大建築；裝飾球》與奧地利藝術家Erwin Wurm 的《熱狗巴士》，而《熱狗巴士》旁側會於周末不定時向公眾派發小吃。

即日起至5月14日期間

此外，位於6 樓的收費展覽廳會由「塗鴉及街頭藝術之父」Jeffrey Deitch領頭以「City As Studio」為題，展出自上世紀70年代初至今著名的街頭藝術作品，展覽共設5個區域，分別為「紐約區」、「洛杉磯區」、「三藩市區」、「新世代區」與「本地藝術家」，展出逾 30 位國際知名藝術家包括 Jean-Michel Basquiat、Keith Haring、FUTURA，以及 KAWS 及 AIKO 等的作品，例如 KAWS 的 《無題（妮可．米勒）》，以及Chaz Bojórquez 的《幸運先生》（Mr. Lucky）。「City As Studio」設英語、粵語和普通話免費導賞團與語音導賞，場內亦設有塗鴉標籤手工坊與VR塗鴉區，讓公眾發揮創意。

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