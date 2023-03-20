文章日期：2023年3月20日 17:42
樓價回升，入場費較低的未補價公屋再度獲買家捧場。利嘉閣聯席董事黃靜顏表示，上水天平邨天賀樓高層15室，實用面積381方呎，2房間隔，望市景，原叫價約250萬元，議價後以約239.8萬(未補地價)成交，減價10.2萬或4.1%，實呎6,294元。原業主於2000年以13.41萬元未補價買入，23年間物業升值約17倍。屋苑現時有約20個放盤，入場費約160萬元起。
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