長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚2期今日公布最後一張價單，推出餘下全數108伙，更涵蓋全數20伙連天台特色戶，折實均呎12,997元，屬原價加推；換言之，整個飛揚2期400伙均以同一標準定價，周六推售的整批單位折實均呎12,798元。

周五截票 周六抽籤揀樓

飛揚2期首輪開售將於本周五下午3時截票，並於周六抽籤作揀樓先後次序。此外，是次亦設「優先組」安排，供有意購入3房戶的買家優先揀樓，須最少購入1伙3房戶及最多4伙，而其他買家則納入一般組別，亦可最多購入4伙。被問到相關安排，是否受近期其他新盤3房戶銷情慢熱影響，楊桂玲回應指，由於今期3房單位比例不多，希望揀樓安排能方便3房買家。

最新加推的4號價單包括55伙1房戶，46伙2房戶及7伙3房戶，實用面積263至722方呎，價單定價387萬至1248.6萬元，價單實呎13,582至18,568元，發展商維持最高15%（1房及2房戶）及17%（3房戶）折扣，折實價由329萬至1036.3萬元，折實實呎11,545元至15,782元。

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