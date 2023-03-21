通關後商廈租賃見輕微回升，仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，本港甲級寫字樓市場連續3個月錄得負淨吸納量後，今年2月重新錄得正吸納量，涉約1.69萬方呎淨吸納量，因寫字樓租賃查詢及睇樓活動趨增。新租賃成交個案中，以德勤租用新地（0016）觀塘The Millennity 兩層樓面較矚目，涉約3.88萬方呎。據悉，德勤以呎租約28元承租，月租約108.64萬元。
仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示，截至今年2月底，商廈整體市場空置率微升至12.3%，主要是期內帝國集團旗下的黃竹坑甲廈S22落成所影響。他指，寫字樓租賃市場持續改善，該行接獲更多來自保險及金融機構的租賃查詢，另亦有企業物色新寫字樓以提升辦公空間，這將有助吸納新供應。
據報告資料，上月整體市場租金按月下跌0.7%。主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌0.8%和1.2%，而尖沙嘴租金保持平穩。商舖市場方面，受惠於跨境旅客逐漸恢復，1月零售業總銷貨額按年回升7.0%，零售類別中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別銷貨額升幅最大，達到23.1%，而網上銷貨額在1月按年下降4.2%，為3年來首次下跌。
仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，今年1月入境人數上升至近50萬人次，較去年12月約16萬人次增加2.1倍，值得留意，旅客人數僅為疫情前高峰水平約十分之一，料2月份旅客人數預計將進一步回升。
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