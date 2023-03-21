繼長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚2期，公布周六（25日）「一炮過」推售400伙後，華懋及港鐵（0066）合作發展、樓花期約20個月的何文田站瑜一第1B期，亦宣布加推單位及落實周六進行首輪銷售，屬2023年首度有兩個大型全新盤，同日進行首輪銷售。
瑜一1B期共涉183伙，周末首輪將先開售已發價單的179伙，值得留意，周六首輪推售已發價單的全數179伙1房至3房單位，設大手安排，大手買家須最少購買2伙單位至最多4伙，首輪將於本周四（23日）下午6時截票。據發展商資料，瑜一1B期迄今累收逾6200個認購登記，以首輪發售179伙計，暫超額逾33倍。此外，周日(26日)起項目則以招標形式推售餘下4伙特色戶，招標期至6月底。
華懋集團銷售總監封海倫透露，首輪銷售完成後，有機會緊接推出瑜一第1C期。封又稱，項目今日加推3號價單共67伙，折實均呎29,318元，撇除樓層及景觀因素，今批屬原價加推。她續指，除4伙4房特色戶外，今期餘下的179伙已全數發價單，整批179伙折實均呎27,083元。
價單3號涵蓋49伙2房戶、及18伙3房戶，實用面積由422至941方呎，價單定價由1378.6萬至3582.7萬元，價單呎價由30,035至40,440元，扣除最高折扣15%，折實價由約1171.81萬至約3045.29萬元，折實實呎25,530至34,374元。
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