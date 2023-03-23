上述單位為THE ASTER高層A室，實用698方呎，2房1套間隔，以1896.8萬元售出，實呎27,175元，買家以傅嘉莉（Fu Ka Lee）作登記。本報記者昨致電藝人傅嘉莉查詢，她聽畢記者提問後，未有正面回應便急掛線。資料顯示，傅嘉莉今次入市，只需付樓價3.75%印花稅，即以首置身分入市。

涉1897萬 傅未正面回應查詢

傅嘉莉過往多次買賣物業均有所斬獲，2006年她就以330萬元購入鴨脷洲海怡半島一個單位，2008年以528萬元售出，帳面獲利198萬元或六成；2008年她再以218萬元購入港島西區翠安閣一伙，2010年以326萬元售出，帳面獲利108萬元或五成；另2010年1月，她曾以360萬元入市太古城，持貨3個月即以372萬元售出，帳面獲利12萬元。另外，據悉她目前亦以公司名義持有淺水灣蔚峰園一個單位，市值約5000萬元。

資料亦顯示，THE ASTER不乏名人買家，如康健國際（3886）執行董事及副主席、藝人曾華倩兄長曾華德及其妻，本月初以2180萬元購入項目一個實用698方呎高層D室，2房1套間隔，實呎31,232元，需付樓價15%、即327萬元雙倍印花稅。事實上，今年市場不乏娛樂圈人士入市，最矚目要數今年初以1800萬元入市的人氣男團MIRROR成員姜濤，他所購入的西環維壹一個中層C室，實用面積662方呎，2房1套間隔，實呎27,190元。