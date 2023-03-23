1房折實594萬入場

會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，是次九成單位折實價介乎600萬至900萬元，延續上期的「市區爆數價」，將於本周六起收票及開放示範單位，最快下周開售。首批98伙集中於第8座，涵蓋9伙1房戶、73伙2房連開放式廚房戶、及16伙2房連獨立廚房戶，實用面積334至520方呎，由價單定價674.6萬至1055.8萬元，價單實呎19,317元至25,977元。發展商提供最高12%直減折扣，折實價由593.7萬至929.2萬元，折實實呎17,000元至22,859元。

向隅客獲1%折扣優惠

入場單位8座2樓F室，實用面積334方呎，1房間隔，折實售593.7萬元，折實呎價17,775元。值得留意，發展商是次特設「KOKO ROSSO粉絲折扣優惠」，凡曾入票或參觀KOKO ROSSO 示範單位的買家，是次購買KOKO MARE 單位，均可享1%折扣優惠。