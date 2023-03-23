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KOKO MARE接力推 折實均呎1.83萬略高上期約2%

美國加息期似乎近完結之際，市場再有新盤開價。屯門飛揚2期及何文田瑜一1B期，兩新盤周六「曬冷」開售前，會德豐旗下、樓花期約15個月的藍田KOKO MARE今日公布推出首批98伙，折實均呎18,330元，較上月推出的上期KOKO ROSSO首批折實均呎17,973元略高約2%。

1房折實594萬入場

會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，是次九成單位折實價介乎600萬至900萬元，延續上期的「市區爆數價」，將於本周六起收票及開放示範單位，最快下周開售。首批98伙集中於第8座，涵蓋9伙1房戶、73伙2房連開放式廚房戶、及16伙2房連獨立廚房戶，實用面積334至520方呎，由價單定價674.6萬至1055.8萬元，價單實呎19,317元至25,977元。發展商提供最高12%直減折扣，折實價由593.7萬至929.2萬元，折實實呎17,000元至22,859元。

向隅客獲1%折扣優惠

入場單位8座2樓F室，實用面積334方呎，1房間隔，折實售593.7萬元，折實呎價17,775元。值得留意，發展商是次特設「KOKO ROSSO粉絲折扣優惠」，凡曾入票或參觀KOKO ROSSO 示範單位的買家，是次購買KOKO MARE 單位，均可享1%折扣優惠。

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