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黃志祥家族黃金海岸地批建11座住宅涉40萬呎樓面

屋宇署剛公布1月份批則資料，本月多個大型項目圖則獲批，其中信置（0083）主席黃志祥家族持有、鄰近屯門黃金海岸的一幅地皮，獲批建7座18層及4座6層高住宅，另有4座1至2層高設施(全在1層地庫之上)，涉及總樓面39.29萬方呎。

長實（1113）元朗南生圍流業街與涌業路地，則獲批建112幢2層高洋房，涉及7.85萬方呎住宅樓面，長實2021年以7.16億元投得上述官地，每方呎樓面地價9,112元，較市場估值上限高出14%。遠展（0035）、蘭桂坊集團等持有的西貢蠔涌項目，獲批建26座3層高洋房，涉及56620方呎樓面。

長實流業街獲批建112幢洋房

市區方面，新地（0016）、嘉里（0683）等長沙灣發祥街3號嘉里鴻基貨倉，則獲批建1座35層高(在3層基座及2層地庫之上)的商住大樓，項目住宅樓面涉及43.2萬方呎，另設32108方呎非住宅樓面，合共總樓面約46.4萬方呎。

此外，會德豐、港鐵（0066）黃竹坑港島南岸6期亦獲批圖則，項目將建2座31層高(在3層基座之上)住宅物業，涉及約50.37萬方呎。另市區重建項目方面，華懋佐敦德興街7至8號，獲批建1座19層(在2層基座及2層地庫之上)商住物業，住宅樓面82668方呎，非住宅樓面9900方呎；嘉里西環山道79號至85號山道閣，獲批建1座26層高住宅，涉3.83萬方呎樓面。

 

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