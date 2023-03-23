恒地（0012）紅磡必嘉坊．迎匯今日突擊加推2號價單共56伙，折實均呎19,218元，較去年11月推出的首批56伙折實均呎21,238元低近一成。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，隨著内地與香港通關，市面復常，樓市氣氛明顯好轉，必嘉坊．迎匯今日推出2號價單應市，涵蓋開放式及1房戶，實用面積由介乎214至374方呎，折實價由399.78萬元起、折實呎價則由17,908元起。
據價單2號，今批單位價單定價由444.2萬至841萬元，價單呎價19,898元至22,487元，發展商維持10%最高折扣，折實價由399.78萬至756.9萬元，折實呎價由17,908元至20,238元。今批入場單位為6樓L室，實用面積214方呎，開放式間隔，向東南、望黃埔街，折實價399.78萬元，折實呎價18,681元；而價單1號的入場單位6樓A室比較，實用222方呎的開放式戶，同樣向東南、望黃埔街，折實價458.82萬元，折實呎價20,668元。以上述兩個單位的呎價比較，列於2號價單的6樓L室，較上一張價單的同類單位低9.6%。值得留意，必嘉坊．迎匯自去年11月開售至今累售9伙，套現逾5800萬元。
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