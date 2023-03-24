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飛揚2期7日收逾5000票 超額近12倍

明日新盤大戰其中一個主角，長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路21個月樓花飛揚2期，市場消息指，項目由上周六(18日)至今，7日來收逾5000張入票，以明日推售今期全部400伙計，超額認購近12倍。

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