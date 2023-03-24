已由低位累升6.48%至166.5點

今日公佈的指數數字，主要反映2月22日財政預算案宣佈下調從價印花稅稅階後第1周的市況，以及2月28日政府宣布3月1日起全面撤銷口罩令當周的市況。黃又預期，近期事件令樓價短暫升勢受阻，預料將推遲CCL目標170點延至復活節長假後達到，現時相差3.50點或2.10%。以升市13周計，CCL由156.37點低位累升6.48%。

此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.33點，創21周新高，按周升0.23%，連升2周共1.36%。CCL(中小型單位)報165.80點，創21周新高，按周升0.20%，連升5周共4.32%。CCL Mass及CCL(中小型單位)持續上升，但升幅明顯收窄，預料將進入反覆上升階段。CCL(大型單位)報170.05點，按周跌1.97%，結束4周連升。指數上周急升今周急跌，顯示美國議息前豪宅樓價波動較大。

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