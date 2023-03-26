較1B期首批折實均呎高4.5%

今期不設1房間隔。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目1C期屬原價加推，首批張價單包括55伙2房及25伙3房戶，實用面積465至934方呎，扣除最高15%折扣後，折實價1,216.01萬至2,584.34萬元，折實實呎21,850至30,563元，若以定價計，整批單位市值約15億元。

華懋封海倫：是次屬原價推出

而今張價單中，售價最平一伙為5B座2樓C室，實用面積465方呎，兩房間隔，定價1430.6萬元，折實約1216萬元，折實實呎26,151元；而呎價最平一伙，則為5A座2樓C室，實用面積904方呎，三房間隔，定價2323.8萬元，折實1,975.23萬元，折實實呎21,850元。華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目將於明日起開始收票，最快下周展開首輪銷售。

1B期內地客佔逾三成

封海倫補充，瑜一1B期已售之179伙，套現約30億元，若以英文名字分析，約60伙買家由內地背景或外籍人士購買，佔比約33.5%，另有6伙買家以公司名義入市，而若以買家地址分析，則有約2%買家報住地址位於內地。付款方式方面，則有74%買家選用建期付款、15%買家採即供付款，餘下買家則以360天付款。