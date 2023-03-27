市場消息指，項目叫價最少65億元，以1219間房間計，平均每間房間約533萬元。香港東涌世茂喜來登酒店的室內外活動場地面積約36,598方呎，包括全港最大型的宴會廳之一，可同時滿足各種商務會議、展覽及婚宴需求。是次酒店將連同「灣景薈T Bay」一併放售，灣景薈為東涌區內最新的購物中心及商場。

連同灣景薈商場放售

資料顯示，上述項目所在地皮，由世茂夥明發（0846）於2014年以18.3億元投得，當時每方呎樓面地價約2998元。

仲量聯行酒店及旅遊地產諮詢部高級副總裁陳玲瑋表示，受到中國內地早前恢復通關及解除所有防疫措施所帶動，今年香港酒店業正邁向全面復蘇。香港東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店將隨著市場上壓抑已久的各類旅遊需求陸續釋放而受惠。仲量聯行預期，香港酒店市場復蘇後，投資者將重拾信心，有望帶動2023年酒店成交總額增加24%。仲量聯行香港資本市場部主管陳國章預期，是次放售將吸引尋求兼具質量與規模酒店資產的海內外投資者積極參與。

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