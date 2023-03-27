第三期消費券有利核心舖租及做價，美聯旺舖董事梁國文指，消費券利好因素將反映在商舖租價及售價上，料今年核心區和民生區舖位的租售價有望由谷底分別錄得15%至25%升幅，而銀碼較低的中低檔零售業和民生類行業，如飲食、化妝品、超市、 藥房和服裝行業，料將帶來較大的刺激作用。

工廈交投轉活，美聯工商董事陳偉志表示，整體成交量穩步向好，首季工廈成交錄410宗，按季上升6.8%，交投主要集中在中細價盤，300萬元以下的成交宗數為126宗，佔36%，而300萬元以上至500萬元以下的成交宗數為122宗，佔35%。陳預料，中細價盤不受辣稅限制，買家會趁市況回穩入市，相信工廈相關成交有望轉為活躍，持續看好中細價盤成交。

商廈方面，通關效應較其他板塊為弱，今年首季商廈成交量錄 166宗，按季反彈10.7%，而成交金額則錄37.9%的跌幅，總成交額46.79億元，大手成交較少。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥預計，今年商廈成交量可望上升至1,100宗，較去年全年反彈約四成，租售價維持預測，估計全年整體甲廈售價及租金可錄5%升幅，其中來年度賣地計劃內的金鐘與灣仔商業地價值非凡，料看高一線。

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